На Алтае за год сотрудникам ГИБДД попытались дать взятку 36 раз

Большинство фактов зарегистрировано при нарушении ПДД Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае сотрудникам ГИБДД за год пытались дать взятку 36 раз. Большинство фактов зарегистрировано при нарушении ПДД, сообщает Госавтоинспекция.

- Выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, прием экзаменов на право управления транспортными средствами, осуществление регистрации транспортных средств, разбор дорожно-транспортных происшествий – деятельность, которая сопряжена с коррупционными рисками, - рассказали инспекторы.

Один из случаев произошел 26 августа 2021 года , наряд ДПС остановил грузовик, в котором не было тахографа. Водитель попытался дать взятку в размере 200 рублей. 16 ноября 2021 года в селе Кулунда гражданин Республики Казахстан, у которого не было страховки, попытался дать взятку в размере 1400 рублей.