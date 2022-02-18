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Общество18 февраля 2022 1:45

На Алтае за год сотрудникам ГИБДД попытались дать взятку 36 раз

Инициатором взятки выступали участники движения
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Большинство фактов зарегистрировано при нарушении ПДД

Большинство фактов зарегистрировано при нарушении ПДД

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае сотрудникам ГИБДД за год пытались дать взятку 36 раз. Большинство фактов зарегистрировано при нарушении ПДД, сообщает Госавтоинспекция.

- Выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, прием экзаменов на право управления транспортными средствами, осуществление регистрации транспортных средств, разбор дорожно-транспортных происшествий – деятельность, которая сопряжена с коррупционными рисками, - рассказали инспекторы.

Один из случаев произошел 26 августа 2021 года , наряд ДПС остановил грузовик, в котором не было тахографа. Водитель попытался дать взятку в размере 200 рублей. 16 ноября 2021 года в селе Кулунда гражданин Республики Казахстан, у которого не было страховки, попытался дать взятку в размере 1400 рублей.