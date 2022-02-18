На Алтае селянин пойдет под суд за рубку сосен

Ущерб, нанесенный лесному фону, составил более 20 000 рублей Фото: ОЛЕКСЮК Иван

На Алтае будут судить 36-летнего мужчину за незаконную рубку сосен в Смоленском районе. Место рубки находилось в 200 метрах от поселка Заречный Смоленского района в направлении села Старотырышкино, сообщает краевое управление МВД.

- Ущерб, нанесенный лесному фону, составил более 20 000 рублей, - пишет ведомство.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка в значительном размере). Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.