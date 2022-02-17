В алтайском селе мужчина нестерпимо хотел выпить и вломился в чужой дом в поисках алкоголя

Во время предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Республики Алтай будут судить за незаконное проникновении в дом. Инцидент произошел в одном из сел Советского района Алтайского края, сообщает краевой СК,

– По данным следствия, в ноябре 2021 года в одном из сел Советского района обвиняемый распивал спиртное у своего знакомого. Проснувшись ночью и обнаружив отсутствие в доме алкоголя, он решил купить его у кого-нибудь из местных жителей, – рассказывают в пресс-службе ведомства.

Он зашел в случайный дом, взломав запор. Хозяйка попыталась его выгнать, однако мужчина настаивал на том, чтобы ему продали алкоголь. Он не верил, что здесь не торгуют спиртным. Лишь после того, как потерпевшая позвонила в полицию, обвиняемый скрылся.

Во время предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал, мотивировав свои действия состоянием алкогольного опьянения и нестерпимым желанием выпить.

Уголовное дело направили в суд.