На Алтае женщина получила ножом в грудь от супруга после угрозы развестись

Уголовное дело направили в суд Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Житель Заринска предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство супруги. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следкома.

– По данным следствия, жительница города Заринска сказала своему супругу, что намерена развестись вследствие того, что мужчина стал злоупотреблять спиртным, – рассказывают в региональном СК.

Как-то в ноябре женщина пошла в гости к своим знакомым. Туда же пришел ее супруг. Между ними завязалась ссора. Во время конфликта мужчина ударил жену ножом в грудь, после чего окружающие его оттащили. Супруга выжила, так как ей вовремя оказали медпомощь.

В процессе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал, утверждая, что не хотел убивать жену.

На данный момент уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) направлено в суд.