В Барнауле мужчина стоял без штанов перед ребенком в лифте

По данному факту ведётся разбирательство Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле установили личность мужчины, который снял штаны перед 10-летней девочкой в лифте, сообщают в пресс-службе управления МВД по Барнаулу. Инцидент произошел в многоэтажке по адресу пр. Космонавтов, 17

–С охраной большая проблема у нас в доме, несмотря на то, что есть камеры, даже этот момент охранник не увидел. Первоначально в чате писали, что он был в лифте, а потом мама девочки написала, что он заходил за ней, – писала в паблике «Инцидент Барнаул» жительница дома.

Полицейские установили, что перед ребенком обнажался житель города Барнаула, 1980 года рождения. Теперь по данному факту ведётся разбирательство.

Позже одна из горожанок сообщила, что оголившийся парень был в запое, а штаны у него свалились сами.