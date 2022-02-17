Количество выявленных случаев COVID-19 на Алтае начало снижаться

Общее число заболевших коронавирусом за весь период пандемии составляет свыше 195 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае постепенно снижается число выявляемых случаев COVID-19. За минувшие сутки зарегистрировали 4314 новых случаев заболевания, сообщает региональный оперштаб. Еще в начале недели их было на 500 больше.

– По состоянию на 17 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2705 человек. Кроме этого, 198 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – рассказали в оперштабе.

Общее число заболевших коронавирусом за весь период пандемии составляет свыше 195 тысяч человек, в том числе 26206 детей.

По последним данным, в крае насчитывается 460 тяжелобольных пациентов. Из них 168 подключены к аппаратам ИВЛ.