Уже открыто расписание для записи к врачам Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульской поликлинике №14 возвращают плановую медпомощь в полном объеме. Об этом рассказал своей странице в Instagram главный врач Дмитрий Денисов.

– У наметился пока хоть и небольшой, но все же спад заболеваемости. Поэтому постепенно возвращаемся к оказанию плановой медицинской помощи, – писал медик.

Ранее поликлиника ограничила прием пациентов. К врачу можно было попасть только с ОРВИ и ковидом.

Как пояснил Денисов, плановую помощь начнут оказывать сначала в детской поликлинике. Уже открыто расписание для записи к врачам.

Также в детстве возобновляет работу дневной стационар. Направление туда выдает невролог, к которому также уже можно записаться.