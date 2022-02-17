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Общество17 февраля 2022 6:52

В барнаульской поликлинике №14 возвращают плановую медпомощь

Открыли прием сначала в детском отделении
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Уже открыто расписание для записи к врачам

Уже открыто расписание для записи к врачам

Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульской поликлинике №14 возвращают плановую медпомощь в полном объеме. Об этом рассказал своей странице в Instagram главный врач Дмитрий Денисов.

– У наметился пока хоть и небольшой, но все же спад заболеваемости. Поэтому постепенно возвращаемся к оказанию плановой медицинской помощи, – писал медик.

Ранее поликлиника ограничила прием пациентов. К врачу можно было попасть только с ОРВИ и ковидом.

Как пояснил Денисов, плановую помощь начнут оказывать сначала в детской поликлинике. Уже открыто расписание для записи к врачам.

Также в детстве возобновляет работу дневной стационар. Направление туда выдает невролог, к которому также уже можно записаться.