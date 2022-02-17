Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 5:55

Новую трассу из Алтайского края в Хакасию могут сделать платной

Дорога соединит регионы напрямую
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
Строительство дороги начнут в 2025 году

Строительство дороги начнут в 2025 году

Фото: Олег УКЛАДОВ

Автодорогу Абакан–Бийск могут сделать платной. Об этом рассказал ТАСС председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников.

Трассу собираются начать строить в 2025 году. Автомагистраль напрямую соединит Алтайский край и Хакасию. Сметная стоимость участка составляет около 30 млрд рублей.

Трасса призвана соединить регионы юга Сибири, значительно сократив время в дороге. Также станет короче путь из СФО до Китая и Монголии.

На сегодняшний день из Бийска до столицы Республики Хакасия можно доехать только по объездной — это почти 1100 километров. Новая трасса будет почти в два раза короче.