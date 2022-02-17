Новую трассу из Алтайского края в Хакасию могут сделать платной

Строительство дороги начнут в 2025 году Фото: Олег УКЛАДОВ

Автодорогу Абакан–Бийск могут сделать платной. Об этом рассказал ТАСС председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников.

Трассу собираются начать строить в 2025 году. Автомагистраль напрямую соединит Алтайский край и Хакасию. Сметная стоимость участка составляет около 30 млрд рублей.

Трасса призвана соединить регионы юга Сибири, значительно сократив время в дороге. Также станет короче путь из СФО до Китая и Монголии.

На сегодняшний день из Бийска до столицы Республики Хакасия можно доехать только по объездной — это почти 1100 километров. Новая трасса будет почти в два раза короче.