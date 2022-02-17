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Происшествия17 февраля 2022 3:34

В Барнауле задержали любовника, который расправился с соперником в День влюбленных

Его обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле задержали подозреваемого избиении мужа своей любовницы, сообщает краевой Следком. Он собирался лишь поговорить с супругом девушки, но ссора перешла границы.

– По данным следствия, вечером 14 февраля 2022 года 24-летний житель Барнаула пришел в гости к свой возлюбленной с целью поговорить с ее законным супругом о его неправомерных действиях в виде систематического избиения женщины. В ходе разговора и распития спиртного он поссорился с 41-летним хозяином квартиры и нанес множественные удары по его голове и телу, – рассказали в региональном СК.

Потерпевший получил серьезные травмы. В итоге через непродолжительно время он скончался.

Подозреваемого заключили под стражу. Его обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ. На данный момент расследование уголовного дела продолжается.