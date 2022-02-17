Бийчанка обвинила работников скорой помощи в безделье и получила ответный удар

Женщина пожаловалась, что ждала скорую три часа Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Бийска возмутилась работой медиков скорой помощи. Она записала гневливое видео и выложила его в паблик «Инцидент Бийск».

– Три часа ждали «скорую», которая у нас и трех минут не пробыла. Не соизволили даже предложить в больницу поехать. Были без масок. А теперь стоят, прохлаждаются у школы. Ждешь их, ждешь часами, а их нет! Потому что «курят бамбук»! – сказала бийчанка.

При этом поддержки от других пользователей соцсети горожанка не получила. Медики предложили ей прийти поработать в скорую и «покурить бамбук» вместе. Другие подписчики объяснили женщине, что после вызова врачи заполняют множество бумаг, потому со стороны кажется, что они стоят и прохлаждаются.

Горожане предположили, что женщина не вообще не представляет, что сейчас вообще происходит в системе здравоохранения.