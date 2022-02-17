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Происшествия17 февраля 2022 2:46

Мужчина погиб в результате серьезного пожара в Барнауле ночью

Сообщение о пожаре поступило поздно
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Обстоятельства случившегося устанавливаются

Обстоятельства случившегося устанавливаются

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Минувшей ночью в Барнауле произошел серьезный пожар в частном секторе на улице Фомина. О происшествии рассказывают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

– Очевидно, что возгорание было обнаружено с опозданием, огонь успел распространиться по горючим конструкциям на значительную площадь, – рассказали в МЧС.

Когда спасатели приехали на место, огонь уже охватил кролю дома. Пожарные около часа боролись с огнем. Операцию осложняли сильное задымление и высокая температура.

В итоге сгорели два дома, баня и гараж. На месте ЧП спасатели обнаружили погибшего мужчину. Обстоятельства случившегося устанавливаются.