Мужчина погиб в результате серьезного пожара в Барнауле ночью

Обстоятельства случившегося устанавливаются Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Минувшей ночью в Барнауле произошел серьезный пожар в частном секторе на улице Фомина. О происшествии рассказывают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

– Очевидно, что возгорание было обнаружено с опозданием, огонь успел распространиться по горючим конструкциям на значительную площадь, – рассказали в МЧС.

Когда спасатели приехали на место, огонь уже охватил кролю дома. Пожарные около часа боролись с огнем. Операцию осложняли сильное задымление и высокая температура.

В итоге сгорели два дома, баня и гараж. На месте ЧП спасатели обнаружили погибшего мужчину. Обстоятельства случившегося устанавливаются.