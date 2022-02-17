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Экономика17 февраля 2022 1:54

Цена на сливочное масло в Алтайском крае может достигнуть 700 рублей

По сравнению с прошлым годом продукт уже подорожал 10%
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Ожидается, что еще более существенный рост цен потребители ощутят к февралю-марту следующего года

Ожидается, что еще более существенный рост цен потребители ощутят к февралю-марту следующего года

Фото: Герман Архаров

В Алтайском крае цена на сливочное масло бьет рекорды. По данным Алтайкрайстата на 4 февраля, килограмм сливочного масла в регионе в среднем стоит 668 рублей. Самая высокая цена в Рубцовске – 688 рублей за килограмм.

– При этом есть мнение, что нынешняя цена на сливочное масло — не предел. Производители продуктов питания уже утвердили с сетями график повышения цен на свою продукцию, – пишет «Алтапресс».

По сравнению с прошлым годом продукт уже подорожал 10%. Производители объясняют это ростом цены на сырье и сопутствующие материалы при изготовлении. Например, заметно подорожала упаковка.

Ожидается, что еще более существенный рост цен потребители ощутят к февралю-марту следующего года.