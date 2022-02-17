Снег и метели прогнозируют на Алтае 17 февраля 2022

В Барнауле столбик термометра покажет -9…-11 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

17 февраля в Алтайском крае синоптики прогнозируют снег и метели. Подробнее о погоде рассказали в региональном Гидрометцентре.

– Температура -7,-12 градусов. Местами небольшой снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с, – пишут на сайте краевого ЦГМС.

В Барнауле столбик термометра покажет -9…-11 градусов. Временами может идти небольшой снег. На дорогах ожидается сильная гололедица. Ветер подует юго-западный, 4-9 м/с.