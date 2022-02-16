Мужчина и девушка пострадали в ДТП в Барнауле

ДТП произошло на шоссе Ленточный бор Фото: Олег УКЛАДОВ

16 февраля на шоссе Ленточный Бор в Барнауле произошла авария, в которой пострадали два человека.Об этом сообщает ГИБДД региона.

Предварительно установлено, что 40-летняя водитель Mazda Capella не справилась с управлением и наехала на дорожное ограждение. От удара машину отбросило на движущийся во встречном направлении Chevrolet Captiva. За рулем был 34-летний водитель.

– В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Mazda, – отметили в ведомстве.

17-летнюю девушку госпитализировали, водителю оказали помощь на месте происшествия.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.