Более 4500 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

Выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 4557 заболевших коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии составляет 191515 человек, сообщает оперативный штаб региона.

– По состоянию на 16 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2637 человек. Кроме этого, 206 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отмечает издание.

Количество тяжелобольных пациентов – 425, из них подключено к аппаратам ИВЛ –153.

За сутки число выздоровевших увеличилось на 1683 человека. Всего с начала пандемии их – 126562 человек.