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Общество16 февраля 2022 9:45

Кемеровская область и Алтай по-новому определят границу

Об этом сообщает АКЗС
Герман Архаров
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Принятие закона не повлечет дополнительных расходов из краевого бюджета

Принятие закона не повлечет дополнительных расходов из краевого бюджета

Фото: Олег УКЛАДОВ

На сессии АКЗС депутаты могут принять соглашение об установлении границ Алтайского края и Кемеровской области. Территории регионов останутся прежними, а изменения требуются для внесения сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости, сообщает АКЗС.

– В целях описания местонахождения границы между Кемеровской областью – Кузбассом и Алтайским краем подготовлено соглашение об установлении границы между Кемеровской областью – Кузбассом и Алтайским краем, – сказано в пояснительной записке.

Там также указано, что принятие закона не повлечет дополнительных расходов из краевого бюджета.