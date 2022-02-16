Кемеровская область и Алтай по-новому определят границу

Принятие закона не повлечет дополнительных расходов из краевого бюджета Фото: Олег УКЛАДОВ

На сессии АКЗС депутаты могут принять соглашение об установлении границ Алтайского края и Кемеровской области. Территории регионов останутся прежними, а изменения требуются для внесения сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости, сообщает АКЗС.

– В целях описания местонахождения границы между Кемеровской областью – Кузбассом и Алтайским краем подготовлено соглашение об установлении границы между Кемеровской областью – Кузбассом и Алтайским краем, – сказано в пояснительной записке.

Там также указано, что принятие закона не повлечет дополнительных расходов из краевого бюджета.