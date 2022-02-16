Житель Алтая незаконно застрелил медведя

Изъятые ружья Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай мужчина незаконно застрелил медведя и отдал тушу приятелю, который хранил ее в сарае. Об этом сообщает МВД региона.

– Во время обыска у местного жителя в сарае, расположенном на территории домовладения, полицейские обнаружили тушу медведя, которую сельчан хранил в большом полиэтиленовом мешке, – отметили в ведомстве.

Мужчина рассказал, что его односельчанин, с которым они вместе были на охоте, еще в ноябре прошлого года подстрелил бурого медведя в окрестностях села Гагарка, на территории угодий общего пользования. У мужчины не было разрешения на отстрел животного и он попросил знакомого зимой хранить тушу в сарае.

В разговоре с правоохранителями сельчанин не стал отрицать содеянное и подтвердил слова приятеля.

Выяснилось, что мужчины охотились на внедорожнике с применением фара-искателя, что запрещено законом.Сумма ущерба составила 180 тысяч рублей. У подозреваемого изъяли машину, несколько ружей и патронов к ним, а также осветительную фару.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства».