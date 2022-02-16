В Барнауле продолжили строительство многоэтажки на Димитрова

Сдать объект в эксплуатацию намерены в конце 2023 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаула возобновили строительство 16-этажного дома на улице Димитрова. В 2014 году работы начинала компания «СтройГАЗ», но через некоторое время застройщик обанкротился. Об этом сообщает «Толк».

Землю выставили на торги, где вскоре ее купил местный риэлтор. Лот отдали фирме «Т-Строй». Она готовилась к возведению высотки на улице Никитина, однако на Димитрова удалось зайти раньше. Эта площадка стала для фирмы первой.

– Новый собственник решил работать по уже утвержденной проектной документации «СтройГАЗа». А профильный комитет мэрии продлил ему старое разрешение на строительство до августа 2023 года, – отмечает издание.

Сдать объект в эксплуатацию намерены в конце 2023 года.