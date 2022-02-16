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Общество16 февраля 2022 5:34

Уголовное дело из-за повторной продажи Минздраву препарата возбудили на Алтае

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего
Герман Архаров
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Возбудили уголовное дело

Возбудили уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае возбудили уголовное дело из-за двойной продажи препарата «Элизария» минздраву региона, пишет Znak.

По данным правоохранителей, в 2019 году серию препарата для лечения орфанных заболеваний производитель «Генериум» поставил официальному дистрибьютеру — АО «Фармстандарт».

– Далее препарат был выпущен в гражданский оборот, после чего каким-то образом оказался в руках ООО «АлВитФарм», – отмечает издание.

После этого компания перепродала лекарство ведомству. Как именно это произошло предстоит выяснить правоохранителям.