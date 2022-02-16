Алтайские предприятия экспортируют продукцию в 98 стран

География экспорта продукции алтайских предприятий расширилась Фото: Олег УКЛАДОВ

Объем экспорта продукции предприятий Алтайского края в 2021 году составил 1,145 млрд долларов США.В сравнении с с предыдущим годом он увеличился на 198,3 млн долларов. Об этом сообщает минэкономразвития региона

– Наибольшее влияние на рост экспорта в 2021 году оказало увеличение экспорта продовольственных товаров, минеральных продуктов, топливно-энергетических товаров, – добавили в ведомстве.

География экспорта продукции алтайских предприятий расширилась с 87 до 98 стран. Больше всего в абсолютном выражении возрос экспорт в Казахстан, Узбекистан, а также Турцию.

Профицит торгового баланса в 2021 году составил 464,6 млн долларов США.