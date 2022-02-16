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Происшествия16 февраля 2022 3:00

На Алтае ревнивый мужчина проник в дом подруги бывшей сожительницы

Его будут судить
Герман Архаров
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Уголовное дело направили в суд

Уголовное дело направили в суд

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Красногорского района будут судить за незаконное проникновение в жилище местной жительницы. Об этом сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, в конце декабря 2021 года в одном из сел Красногорского района пьяный обвиняемый, узнал, что его бывшая сожительница находится в гостях у подруги в компании другого мужчины.

Решив выяснить отношения, он незаконно проник в дом односельчанки, выломав запорное устройство, –отметили в ведомстве.

В чужом доме мужчина поругался с женщинами и один раз ударил соперника. После приезда полицейских сельчанин покинул чужое жилище.

Во время предварительного следствия мужчина признал вину. Он объяснил свои действия ревностью и тем, что был пьян. Уголовное дело направили в суд.