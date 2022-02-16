В Барнауле отключили два светофора на улице Попова

Они не работают из-за проведения плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 16 февраля в Барнауле на несколько часов отключили два светофора на улице Попова. Об этом сообщает мэрия.

– С 9 до 12 часов 16 февраля будут отключены светофорные объекты на пересечениях улицы Попова с улицей Гущина и проспектом Космонавтов, – отметили в горадминистрации краевой столицы.

Электронные регулировщики не работают из-за проведения плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения.

Автомобилистов просят быть внимательными на этих перекрестках, соблюдать требования дорожных знаков.