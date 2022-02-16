Новую партию лекарств для лечения ковида доставили в Алтайский край

За неделю доставили свыше 87,9 тыс. упаковок препаратов для лечения пациентов с коронавирусом Фото: Минздрав Алтайского края

За неделю в Алтайский край доставили свыше 87,9 тыс. упаковок препаратов для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом. Об этом пишет минздрав региона.

– Мы стараемся как можно оперативнее провести необходимую маркировку всех партий препаратов, потому что знаем, как они нужны в медицинских организациях. Маркировку продолжаем не только в выходные, но и ночью», - отметила Ольга Калита, директор «Аптек Алтая».

На прошлой неделе на склад «Аптек Алтая» поступило 20,4 тысяч упаковок умифеновира. Кроме того, 14 февраля доставили 17,5 тысяч упаковок парацетамола и 50 тысяч упаковок мази виферон.

До конца недели ожидают поступление 143,6 тысяч упаковок умифеновира, 118,1 тысяч упаковок парацетамола, и 20 тысяч виферона.

На приобретение лекарств для лечения пациентов с ковидом в амбулаторных условиях в 2022 году краю выделили 125,8 млн рублей. С доставкой лекарств пациентам помогают волонтеры. Также используют транспорт других ведомств.