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Общество16 февраля 2022 1:27

16 февраля в Алтайском крае похолодает до -17 градусов

В Барнауле будет до -14 градусов
Герман Архаров
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В регионе будет дуть юго-западный ветер,

В регионе будет дуть юго-западный ветер,

Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 16 февраля в Алтайском крае температура воздуха составит -12…-17 градусов, в предгорьях до -7 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– Небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы, – добавили синоптики.

В регионе будет дуть юго-западный ветер, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

В Барнауле днем 16 февраля ожидается -12…-14 градусов. Небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с.