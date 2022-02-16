16 февраля в Алтайском крае похолодает до -17 градусов

В регионе будет дуть юго-западный ветер, Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 16 февраля в Алтайском крае температура воздуха составит -12…-17 градусов, в предгорьях до -7 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– Небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы, – добавили синоптики.

В регионе будет дуть юго-западный ветер, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

В Барнауле днем 16 февраля ожидается -12…-14 градусов. Небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с.