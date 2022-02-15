В Барнауле под суд пойдет инженер, которого обвиняют в гибели рабочего

Место происшествия Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

48-летний главный инженер из Барнаула пойдет под суд по обвинению в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ и гибели подчиненного.

- В сентябре 2021 года организация обвиняемого наняла рабочих для выполнения строительно-монтажных работ возле здания центрального теплового пункта, расположенного на улице Новосибирской в городе Барнауле, - рассказывают в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Данное здание находилось в аварийном состоянии. При этом главный инженер знал об этом, но не выставил предупреждающих знаков и не оцепил опасную территорию сигнальной лентой. В итоге 21 октября один из рабочих беспрепятственно прошел к указанному зданию, а там на него обрушился незакреплённый фрагмент стены массой более 2 000 килограммов.

- 37-летний потерпевший скончался на месте происшествия от тупой сочетанной травмы головы, грудной клетки, таза и позвоночника, - добавляют в Следкоме.

Главный инженер свою вину в произошедшей трагедии признал. Сейчас он дожидается суда.