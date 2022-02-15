Число зараженных коронавирусом на Алтае пошло на спад

В госпиталях остаются 2866 больных Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на 15 февраля в Алтайском крае число инфицированных коронавирусом снизилось, в сравнении с предыдущим днем.

- За минувшие сутки в крае зарегистрировано 4466 новых случаев заболевания, - говорится в статистике, публикуемой региональным оперштабом.

К сравнению, накануне в крае зафиксировали очередной рекорд – 4817 случаев. Всего же на сегодняшний день в крае насчитывается 186 958 инфицированных (за все время наблюдения). Вылечились 124 879 человек (+ 1632). Умерли 9 134 человек (+22).

В госпиталях остаются 2866 больных, в том числе с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Амбулаторно медики наблюдают за состоянием 83 бессимптомников и еще 894 пациента долечиваются от пневмонии.