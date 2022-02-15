Лауреат премии Грэмми выступит в Барнауле

Николай Диденко. Фото: пресс-службы Большого театра России

6 марта в Барнауле выступит лауреат престижной премии Грэмми, солист Большого театра России Николай Диденко. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Алтайского края.

- Впервые у жителей Барнаула и гостей краевой столицы появится уникальная возможность услышать и увидеть мировую звезду оперных сцен, обладателя редкого голоса Basso cantante (певучий бас с сильным верхним регистром) – Николая Диденко, - рассказывают в ведомстве.

Артист выступит в сопровождении Русского камерного оркестра города Барнаула. Он исполнит арии из опер, романсы. Гостями программы станут солисты «Алтая». А накануне концерта, 5 марта, Диденко проведет мастер-класс с артистами ансамбля.