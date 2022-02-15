У селянки украли холодильник, два триммера и печное литье

К моменту задержания подозреваемый успел перепродать часть украденного имущества Фото: Олег УКЛАДОВ

Полицейские Заринского района приняла заявление от местной жительницы, у которой неизвестные украли холодильник, два триммера и печное литье.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к краже может быть причастен 31-летний местный житель, знакомый потерпевшей, которого она попросила присматривать за своим домом и даже разрешила брать дрова, - рассказывают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В один из визитов мужчина краем глаза увидел в окно обстановку в доме. Он решил, что кое-что можно украсть, продать, а деньги потратить на свое усмотрение. В итоге часть имущества он спрятал неподалеку в лесу, а часть реализовал среди односельчан.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.