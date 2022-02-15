Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 февраля 2022 10:10

У селянки украли холодильник, два триммера и печное литье

В этом подозревают мужчину, который должен был приглядывать за имуществом
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
К моменту задержания подозреваемый успел перепродать часть украденного имущества

К моменту задержания подозреваемый успел перепродать часть украденного имущества

Фото: Олег УКЛАДОВ

Полицейские Заринского района приняла заявление от местной жительницы, у которой неизвестные украли холодильник, два триммера и печное литье.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к краже может быть причастен 31-летний местный житель, знакомый потерпевшей, которого она попросила присматривать за своим домом и даже разрешила брать дрова, - рассказывают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В один из визитов мужчина краем глаза увидел в окно обстановку в доме. Он решил, что кое-что можно украсть, продать, а деньги потратить на свое усмотрение. В итоге часть имущества он спрятал неподалеку в лесу, а часть реализовал среди односельчан.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.