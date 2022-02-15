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Политика15 февраля 2022 9:10

Заместитель министра транспорта Алтайского края подал в отставку

Его полномочия прекращены с 15 февраля
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Отставку подтвердили в пресс-службе правительства Алтайского края

Отставку подтвердили в пресс-службе правительства Алтайского края

Фото: Олег УКЛАДОВ

Заместитель министра транспорта Алтайского края, начальник управления дорожного хозяйства Валерий Никитюк покидает пост. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

- Валерий Никитюк освобожден от замещаемой должности по собственной инициативе 15 февраля, - подтвердил информацию пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев.

Напомним, буквально неделю назад СМИ писали о том, что Никитюк попал в поле зрения правоохранительных органов. Следователи проверяли информацию о якобы незаконном участии чиновника в предпринимательской деятельности. Подозрения появились после изучения силовиками факта происхождения автопарка замминистра и подконтрольных ему компаний.