Заместитель министра транспорта Алтайского края подал в отставку

Отставку подтвердили в пресс-службе правительства Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Заместитель министра транспорта Алтайского края, начальник управления дорожного хозяйства Валерий Никитюк покидает пост. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

- Валерий Никитюк освобожден от замещаемой должности по собственной инициативе 15 февраля, - подтвердил информацию пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев.

Напомним, буквально неделю назад СМИ писали о том, что Никитюк попал в поле зрения правоохранительных органов. Следователи проверяли информацию о якобы незаконном участии чиновника в предпринимательской деятельности. Подозрения появились после изучения силовиками факта происхождения автопарка замминистра и подконтрольных ему компаний.