25-летнего бийчанина подозревают в краже из съемного жилья

Подозреваемый во всем сознался и рассказал куда дел краденные вещи Фото: Олег УКЛАДОВ

56-летний житель Бийска обвинил своего 25-летнего квартиранта в краже имущества.

- В течение нескольких месяцев 56-летний житель наукограда сдавал в аренду свой дом. После того, как квартирант съехал, хозяин пришел наводить порядок. При осмотре жилища мужчина обнаружил, что части его вещей нет на месте, - рассказывают в полиции Бийска.

В частности, квартирант унес два электрических чайника, шуруповерт, две болгарки, рубанок автомагнитолу и много другого. Общий ущерб потерпевший оценил в 113 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого и он сознался в краже. Молодой человек рассказал, что электроинструменты он сдал в комиссионный магазин, а металлические предметы – в металлолом.

По данному факту возбуждено уголовное дело.