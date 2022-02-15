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Происшествия15 февраля 2022 7:28

25-летнего бийчанина подозревают в краже из съемного жилья

Ущерб составил больше ста тысяч рублей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Подозреваемый во всем сознался и рассказал куда дел краденные вещи

Подозреваемый во всем сознался и рассказал куда дел краденные вещи

Фото: Олег УКЛАДОВ

56-летний житель Бийска обвинил своего 25-летнего квартиранта в краже имущества.

- В течение нескольких месяцев 56-летний житель наукограда сдавал в аренду свой дом. После того, как квартирант съехал, хозяин пришел наводить порядок. При осмотре жилища мужчина обнаружил, что части его вещей нет на месте, - рассказывают в полиции Бийска.

В частности, квартирант унес два электрических чайника, шуруповерт, две болгарки, рубанок автомагнитолу и много другого. Общий ущерб потерпевший оценил в 113 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого и он сознался в краже. Молодой человек рассказал, что электроинструменты он сдал в комиссионный магазин, а металлические предметы – в металлолом.

По данному факту возбуждено уголовное дело.