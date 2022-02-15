Трамвайное кольцо у ТЦ «Пионер» начнут строить в середине апреля

На время строительства кольца движение в районе торгового центра могут частично ограничить Фото: Олег УКЛАДОВ

Временное трамвайное кольцо у барнаульского торгового центра «Пионер» начнут строить в середине апреля. Об этом пишет «Вечерний Барнаул» со ссылкой на руководителя комитета по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева.

- Все необходимые материалы для строительства трамвайного кольца уже закуплены. Работы планируется начать 10 апреля, — сказал Шеломенцев в эфире программы «Вечерний разговор».

Он подчеркнул, что это исключительно временное сооружение, которое будет эксплуатироваться только в период реконструкции путепровода. Непосредственно строительство кольца займет около двух недель. В это время движение транспорта будет частично перекрыто. Рабочие постараются выполнять большие задачи в выходные и ночью.