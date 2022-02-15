Бийчанка поверила, что выиграла дорогой смартфон

Телефон потерпевшая так и не получила Фото: Анна СЕМИНА

23-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников, когда поверила, что стала победительницей розыгрыша дорогого смартфона. Подробности аферы рассказали в полиции наукограда.

- 23-летняя жительница Бийска увидела в одной из социальных сетей пост о розыгрыше подарков. Но кону стоял дорогостоящий смартфон. Девушка подала заявку на участие и через несколько дней выяснилось, что именно ей достался главный приз, - рассказывают в ведомстве.

Когда с потерпевшей связались «организатор», они сказали, то для того чтобы получить приз необходимо выполнить ряд условий: оплатить страховку и почтовый перевод. Все это обошлось ей в 12,5 тысяч рублей. Однако долгожданная посылка так и не пришла. А позже выяснилось, что страница с розыгрышем была заблокирована. Представители «розыгрыша» перестали отвечать на сообщения. За помощью девушка обратилась в полицию.