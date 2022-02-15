16 февраля в Алтайском крае пройдут масштабные учения пожарных

Учения пройдут по всему краю Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В среду, 16 февраля, в Алтайском крае проведут масштабные пожарно-тактические учения. Они пройдут на крупных предприятиях региона.

- Спасатели ликвидируют условный пожар во Дворце культуры Барнаула. Горожан просят сохранять спокойствие, - в частности говорят в мэрии краевой столицы.

Кроме этого учения пройдут в Бийске в «Бийской льняной компании», в Новоалтайске на территории ООО «Созидатель плюс», в Волчихинском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в МФЦ Быстрого Истока и т.д.