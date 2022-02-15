Алтайский биатлонист Серохвостов не примет участия в эстафете на Олимпиаде

Даниил Серохвостов покидает Олимпиаду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 15 февраля, на Зимних Олимпийских играх в Пекине состоится мужская биатлонная эстафета, но представитель Алтайского края Даниил Серохвостов не примет в ней участие.

Состав российской команды накануне озвучил тренерский штаб.

- Сборная России: Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов, - говорится в коротком заявлении на сайте Союза биатлонистов России.

В масс-старте Серохвостов также не участвует. Так что текущая Олимпиада для него окончена. Увы, он не смог заработать медали.