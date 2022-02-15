Бийчанин по пути на колонку за водой убил собутыльника

Убийца носил при себе нож, им-то он и нанес удар погибшему Фото: Анна СЕМИНА

33-летнего жителя Бийского района обвиняют в том, что по пути на колонку за водой он убил своего 47-летнего приятеля. Подробности расправы рассказали в СУСК РФ по Алтайскому краю.

- По данным следствия, рано утром в ноябре 2021 года в городе Бийске обвиняемый распивал спиртные напитки в компании знакомых, - поясняют в ведомстве.

В процессе застолья мужчины решили сходить на колонку за водой, однако по пути между ними произошел конфликт. Обвиняемый нанес потерпевшему несколько сильных ударов по голове, а затем взял нож и добил его в шею.

- От полученных телесных повреждений 47- летний потерпевший скончался на месте происшествия, - добавляют следователи.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство». Предполагаемый виновник во всем сознался. Сейчас он дожидается суда.