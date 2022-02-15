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Общество15 февраля 2022 2:46

В Алтайском крае объявили шторпрогноз на 15-16 февраля

При этом температура будет не морозная
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Метели отмечаются по всему региону

Метели отмечаются по всему региону

Фото: Анна СЕМИНА

Алтайские синоптики объявили штормпрогноз на 15-16 февраля из-за сильного снегопада и ветра.

- Днем в Алтайском крае 15 февраля и ночью 16 февраля ожидается снег, по югу временами сильный снег, метели, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, - говорится в прогнозе Алтайского ЦГМС.

При этом на дорогах также сохраняется сильная гололедица, местами возможны снежные заносы.

Если же говорить о температурном прогнозе, то по краю в целом и в Барнауле он не значительно отличается – примерно -10…-15 градусов.