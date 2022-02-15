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Происшествия15 февраля 2022 2:04

33-летнего водителя из Кемеровской области будут судить за смерть 16-летней девушки

Он даже не попытался оказать ей помощь
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Обвиняемому грозит до 12 лет заключения

Обвиняемому грозит до 12 лет заключения

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Кемеровской области, который в ноябре прошлого года насмерть сбил 16-летнюю девушку. Подробности сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

- Вечером в ноябре 2021 года обвиняемый, будучи ранее лишенным права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на своем автомобиле по проселочной дороге в Бийском районе, - рассказывают следователи.

Он даже не пытался снизить скорость или остановиться и в результате того, что он неадекватно оценивал ситуацию, под его колесами оказалась 16-летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте аварии, а водитель скрылся и даже не попытался оказать ей помощь.

Во время предварительного следствия мужчина свою вину все-таки признал и раскаялся. Сейчас он дожидается суда. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.