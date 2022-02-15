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Общество15 февраля 2022 1:50

Глава Бийска уже в третий раз заразился коронавирусом

Он ушел на дистант
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Александр Студеникин

Александр Студеникин

Фото: газеты «Бийский рабочий»

Глава города Бийска Александр Студеникин заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram.

- Уважаемые бийчане! Сегодня, почувствовав лёгкое недомогание и першение в горле, сдал тест на ковид. Результат положительный. С 15-го февраля ухожу на дистант, - пишет он.

Для Студеникина это уже третий больничный из-за заражения COVID-19.

Напомним, ранее на дистант из-за коронавируса ушли глава Барнаула Вячеслав Франк и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.