Бывшего школьного главбуха будут судить за мошенничество в Бийске

Во время предварительного следствия женщина полностью признала свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске бывшего главного бухгалетра школы будут судить по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом пишет краевой Следком.

– По данным следствия, главбух средней общеобразовательной школы в Бийске, ежемесячно изготавливала платежные документы, в которых умышленно завышала размер заработной платы и иных выплат, причитающихся ей, и в дальнейшем перечисляла их на свои счета, – отметили в ведомстве.

С августа 2020 года по июнь 2021 года она похитила более 1,2 млн рублей, чем причинила школе ущерб в особо крупном размере, отмечают в Следкоме

Во время предварительного следствия женщина полностью признала свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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