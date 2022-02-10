В Алтайском крае врачи теперь по телефону могут поставить диагноз ковидному больному

Дистанционной консультации подлежат граждане в возрасте от 18 до 60 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае начал работать новый формат работы с ковидными больными. Как пишет «Банкфакс», теперь врачи могут по телефону поставить диагноз и выписать больничный лист, если пациент переносит инфекцию легко.

–Соответствующий приказ, утверждающий временный порядок проведения дистанционных консультаций пациентам с гриппом и ОРВИ, в том числе и с коронавирусной инфекцией, был подписан министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым 8 февраля, – сообщает издание.

Закрыть больничный можно будет также удаленно, если спустя неделю жалоб не будет. При этом для продления листка нетрудоспособности понадобится реальный осмотр врача.

Согласно приказу, дистанционной консультации подлежат граждане в возрасте от 18 до 60 лет с легким течением заболевания, у которых отсутствуют тяжелые сопутствующие заболевания.