В рубцовском зоопарке выявили множественные нарушения

Владелец зоопарка до сих пор не получил лицензию Фото: Анна СЕМИНА

Специалисты Управления Россельхознадзора выявили в частном рубцовском зоопарке «Живая радуга» множественные нарушения за что его владельцу придется понести ответственность. Об этом сообщают в ведомстве.

- В результате проведенной проверки зоопарка «Живая радуга» в г. Рубцовск Алтайского края в ноябре 2021 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай были выявлены многочисленные нарушения требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, - поясняют в управлении.

Так в частности, должным образом не была обеспечена безопасность посетителей от контакта с животными, корм для обитателей не имел сертификатов соответствия и ветеринарных сопроводительных документов, не было договора с ветеринаром, который мог бы следить за состоянием животных, клетки имели меньший размер, нежели того требует закон и т.д.

Владельцу зоопарка выдали предписание устранить все недочеты. Кроме того, он должен был получить лицензию на осуществление своей деятельности. 7 февраля руководитель полностью оплатил штраф. И это пока единственное что он сделал. Намерений получить лицензию от него до сих пор не поступало. После повторной проверки будет решаться вопрос о возможности дальнейшего функционирования зоопарка.