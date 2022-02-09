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Дом. Семья9 февраля 2022 3:27

В рубцовском зоопарке выявили множественные нарушения

Решается вопрос о его закрытии
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Владелец зоопарка до сих пор не получил лицензию

Владелец зоопарка до сих пор не получил лицензию

Фото: Анна СЕМИНА

Специалисты Управления Россельхознадзора выявили в частном рубцовском зоопарке «Живая радуга» множественные нарушения за что его владельцу придется понести ответственность. Об этом сообщают в ведомстве.

- В результате проведенной проверки зоопарка «Живая радуга» в г. Рубцовск Алтайского края в ноябре 2021 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай были выявлены многочисленные нарушения требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, - поясняют в управлении.

Так в частности, должным образом не была обеспечена безопасность посетителей от контакта с животными, корм для обитателей не имел сертификатов соответствия и ветеринарных сопроводительных документов, не было договора с ветеринаром, который мог бы следить за состоянием животных, клетки имели меньший размер, нежели того требует закон и т.д.

Владельцу зоопарка выдали предписание устранить все недочеты. Кроме того, он должен был получить лицензию на осуществление своей деятельности. 7 февраля руководитель полностью оплатил штраф. И это пока единственное что он сделал. Намерений получить лицензию от него до сих пор не поступало. После повторной проверки будет решаться вопрос о возможности дальнейшего функционирования зоопарка.