Барнаульцы жалуются на общественный транспорт в районе Потока

Они не могут уехать в центр города Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Потока пожаловались на то, что не могут добраться до центра Барнаула. Как сообщает Barnaul22, людям приходится ждать общественный транспорт по 40 минут.

Местный житель Игорь рассказал, что от остановки на ТЦ “Юность” ходят всего лишь два автобуса до вокзала - №57 и №32, но дождаться их непросто.

- Летом они ходят раз в 20 и 30 минут соответственно, а зимой их и 40 минут может не быть. Почему нет таких проблем с 41 маршрутом или 35 автобусом? – отметил мужчина.

Также он добавил, что ситуация злит многих горожан, проживающих в этом районе. Барнаулец призвал обратить внимание на данную проблему.