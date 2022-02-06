В Рубцовске иномарка врезалась в стену частного дома

Ночное ДТП в Рубцовске. Фото: Юго-Западное ДСУ

В ночь на 6 февраля в Рубцовске иномарка врезалась в стену частого жилого дома. О происшествии пишет «Местное время».

Авария произошла около двух часов ночи на Новоегорьевском тракте.

- Автомобиль «Ситроен» ехал по улице Арычной на приличной скорости. При повороте на Новоегорьевский тракт водитель легковушки не справился с управлением, и машина влетела в дом, - рассказывает издание.

Причем скорость была насколько высокой, что автомобиль пробил стену и остановится уже непосредственно в помещении. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Чтобы вытащить машину из дома, пришлось вызывать спецтехнику. По информации, которая имеется у журналистов, водитель был трезв, однако незадолго до аварии поссорится с женой и поэтому был на взводе.

Как оказалось, несколько лет назад в этот дом уже врезались и поэтому ее владелец установил дополнительное ограждение и уложил рельсы. Но ничто из этого не остановило очередного лихача.