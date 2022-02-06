На Алтае угонщик застрял в сугробе

Угонщик признался, что просто хотел покататься Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае угонщик не смог довести свое преступление до конца, потому что застрял в сугробе.

В дежурную часть обратился 29-летний житель Табунского района. Он рассказал, что неизвестный угнал его автомобиль Toyota Cresta, который тот оставил около дома.

- Как установили сотрудники полиции, 18-летний местный житель поздно вечером возвращался домой. Увидев у одного из домов автомобиль, который был не заперт, а ключи находились в замке зажигания, решил воспользоваться этим обстоятельством и покататься, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Однако далеко уехать парень не смог: в трех километрах от указанного места он застрял в сугробе, бросил машину и ушел по своим делам. По факту угона возбуждено уголовное дело.