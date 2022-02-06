В Барнауле продают крохотную квартиру с полатями

Квартира с полатями. Скриншот страницы altayrealt.ru

В Барнауле выставили на продажу крохотную однокомнатную квартиру, площадь которой попытались увеличить за счет возведения полатей. Объявление опубликовано на сайте «Алтайский портал недвижимости».

- Спешите купить выгодный вариант!! Продам светлую, уютную студию 21 кв.м. в современном жилом комплексе Полковник, дом 2016 г. Постройки, - рассказывает продавец.

Ремонт в квартире имеется. Полати удалось выстроить за счет того, что высота потолков составляет 2,7 метра. В подарок будущему владельцу достанется немногочисленная мебель. Окна студии выходят на детскую площадку. Рядом есть парки, школы. Хорошо развита транспортная инфраструктура.

- Данная квартира - идеальный вариант проживания для студентов, отличный вариант покупки для сдачи в аренду, - считает продавец.

Стоимость объекта составляет 2050 000 рублей.