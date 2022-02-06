Барнаульцы жалуются на толпы у кабинетов для сдачи ПЦР-тестов

Очередь в процедурный кабинет. Скриншот страницы instagram.com/barnaul.insta/

Барнаульцы жалуются на огромные очереди на сдачу ПЦР-тестов на коронавирус.

- Небольшая очередь на тест в 12-й городской поликлинике, - пишут авторы видео, опубликованного на странице barnaul.insta.

Конечно же, это сообщение с иронией, потому что на кадрах видно, что даже стоять трудно – весь коридор просто забит людьми. Протолкнуться невозможно. Естественно о пресловутой социальной дистанции не может быть и речи. Благо все в масках, но наврятли в такой концентрации они помогают. Сколько при этом люди проводят в очереди перед тем как сдать тест – не уточняется.

- У людей выхода нет, врачи на дом не едут. Я сама так же с температурой просидела 5 часов в такой же очереди, чтобы сдать тест, - пишет одна из участниц сообщества.