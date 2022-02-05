На Алтае черные лесорубы спилили сосну и березу за 51 тысячу рублей

У них не было разрешения на рубку Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тальменском районе поймали на незаконной вырубке троих мужчин. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, у них не было разрешения на рубку.

Мужчины объединились в команду и выбрали сырорастущие сосну и березу для рубки. Спиленные деревья они поделили и использовали в личных целях.

- Установлено, что мужчины не имели специального разрешения - лесорубочного билета, а также других правоустанавливающих документов и осознавали противоправный характер своих действий, - отметили в полиции.

Ущерб от действий черных лесорубов оценили в 51 тысячу рублей. По факту вырубки возбуждено уголовное дело.