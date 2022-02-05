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Общество5 февраля 2022 7:36

Хлеб, колбаса и яйца подешевели в Алтайском крае

Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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В Алтайском крае снизились цены на восемь из 24 социально значимых продуктов

В Алтайском крае снизились цены на восемь из 24 социально значимых продуктов

Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае снизились цены на восемь из 24 социально значимых продуктов. По информации регионального правительства и Алтайкрайстата, больше всего подешевела гречка.

За прошедшую неделю гречневая крупа стала стоить дешевле на 3,9%, вареная колбаса - на 1,6%. Также снизились цены на рыбу, яйца, хлеб и булочные изделия, молоко, картофель, курицу. При этом по России цены на хлеб, молоко и картофель растут.

- По данным Министерства экономического развития региона, из 24 социально значимых продуктов питания цены на 21 товар ниже, чем в среднем по Сибири, на 19 товаров - ниже среднероссийского уровня, - отметили в пресс-службе правительства региона.

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