Хлеб, колбаса и яйца подешевели в Алтайском крае

В Алтайском крае снизились цены на восемь из 24 социально значимых продуктов Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае снизились цены на восемь из 24 социально значимых продуктов. По информации регионального правительства и Алтайкрайстата, больше всего подешевела гречка.

За прошедшую неделю гречневая крупа стала стоить дешевле на 3,9%, вареная колбаса - на 1,6%. Также снизились цены на рыбу, яйца, хлеб и булочные изделия, молоко, картофель, курицу. При этом по России цены на хлеб, молоко и картофель растут.

- По данным Министерства экономического развития региона, из 24 социально значимых продуктов питания цены на 21 товар ниже, чем в среднем по Сибири, на 19 товаров - ниже среднероссийского уровня, - отметили в пресс-службе правительства региона.