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Общество4 февраля 2022 12:05

Барнаулец украл инвалидную коляску из подъезда

Средство передвижения стоит 35 тысяч рублей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Средство передвижения стоит 35 тысяч рублей

Средство передвижения стоит 35 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полицейские задержали 43-летнего мужчину по подозрению в краже инвалидной коляски. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, её стоимость составляет 35 тысяч рублей.

Заявление подала мать хозяйки коляски.

- Средство передвижения, принадлежащее ее дочери 2002 года рождения, всегда стояло в подъезде под лестницей. Спустившись за коляской, заявительница не обнаружила ее и обратилась в полицию, - отметили в полиции.

Полиция выехала на место происшествия и изучила записи с камер видеонаблюдения. В итоге удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее не судимый мужчина. Он случайно увидел коляску и решил её украсть и сдать в ломбард. Полицейским уже удалось найти средство и вернуть его хозяйке. По факту кражу возбуждено уголовное дело.

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