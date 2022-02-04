Барнаулец украл инвалидную коляску из подъезда

Средство передвижения стоит 35 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полицейские задержали 43-летнего мужчину по подозрению в краже инвалидной коляски. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, её стоимость составляет 35 тысяч рублей.

Заявление подала мать хозяйки коляски.

- Средство передвижения, принадлежащее ее дочери 2002 года рождения, всегда стояло в подъезде под лестницей. Спустившись за коляской, заявительница не обнаружила ее и обратилась в полицию, - отметили в полиции.

Полиция выехала на место происшествия и изучила записи с камер видеонаблюдения. В итоге удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее не судимый мужчина. Он случайно увидел коляску и решил её украсть и сдать в ломбард. Полицейским уже удалось найти средство и вернуть его хозяйке. По факту кражу возбуждено уголовное дело.