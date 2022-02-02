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Здоровье2 февраля 2022 8:43

В бийский ковидный госпиталь для детей поступают даже младенцы

Самым маленьким по три месяца
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
В среднем, дети находятся в больнице четыре дня

В среднем, дети находятся в больнице четыре дня

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске открыли отдельный госпиталь для детей с коронавирусом. Как пишет «Бийский рабочий», туда привозят даже младенцев.

– Сейчас поступает много детсадовцев и школьников. Но есть и совсем маленькие дети: по 7-8 месяцев, даже трехмесячные, - говорит Лариса Фоминская, заведующая инфекционным отделением ЦГБ.

Как отмечает медик, обычно в детское ковидное отделение попадают маленькие пациенты в состоянии средней тяжести.

В среднем, дети находятся в больнице четыре дня. Когда их состояние стабилизируется, больше нет необходимости быть в стационаре.

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